Sfortunato Parma e il Cagliari porta a casa lo 0-0 e va in finale col Bari

Il Cagliari è la seconda finalista dei playoff di Serie B. La squadra di Ranieri dopo aver vinto all'andata 2-1 è riuscita a pareggiare a Parma 0-0 conquistando il pass per sfidare il Bari per la Serie A. Ducali molto sfortunati visto che hanno colpito due legni con Bonny e Zanimacchia e in un'altra occasione la palla ha rimbalzato sulla linea di porta senza entrare. Annullato nel primo tempo un gol a Lapadula per fuorigioco. Festeggiano gli isolani in campo, quelli nel settore del Tardini e anche quelli nello stadio di Cagliari davanti al maxi schermo. Il prossimo appuntamento per i sardi sarà dunque l’8 giugno all’Unipol Domus per la finale d’andata, con il ritorno programmato al San Nicola giorno 11.