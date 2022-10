Sorpresa a Bari, passa l’Ascoli con gol di Simic e Dionisi

Clamoroso passo falso in casa del Bari battuto dall'Ascoli col punteggio di 2-0. Il match di Serie B iniziato alle 16:15 al 'San Nicola' fra i bianconeri e i pugliesi si è deciso nel secondo tempo con i gol di Simic e Dionisi per il 2-0 finale a favore degli uomini di Cristian Bucchi che fermano una delle capolista della cadetteria. Il Picchio ha interrotto la striscia di cinque gare senza vittorie del Bari che in classifica adesso è al secondo posto con 18 punti insieme a Reggina, Frosinone e Genoa. Per l'Ascoli invece tre punti che valgono il nono posto.