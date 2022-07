Spal, addio a capitan Vicari: “Questa sarà sempre casa tua”

Arrivato in biancazzurro nell’estate del 2016, Vicari è stato uno dei principali protagonisti della promozione in Serie A avvenuta il 13 maggio 2017 a Terni.

Nei tre anni in massima serie è stato il perno della difesa spallina, fino ad acquisire i gradi di capitano grazie alle doti umane e sportive, nonché in funzione della leadership del gruppo.

In maglia biancazzurra, ha disputato sei stagioni collezionando 191 presenze tra Serie A e B e Coppa Italia e mettendo a segno 4 reti (tre in Serie A e una in Coppa Italia).

La società S.P.A.L. ringrazia sentitamente Francesco per quando ha dato al Club negli anni in cui ha indossato la casacca biancazzurra, per la professionalità e per i valori che è riuscito a trasmettere dentro e fuori lo spogliatoio, augurandogli di ottenere altre soddisfazioni nel proseguo della sua carriera".