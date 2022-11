Spal, alla Maratona di New York ci saranno atleti in biancazzurro

Gli atleti ferraresi, parteciperanno alla 51° edizione della celebre manifestazione podistica, indossando la maglia home (Roberto), la maglia away (Clelia), la maglia third (Nicola).

Per Clelia e Nicola si tratterà, inoltre, del debutto assoluto alla maratona più famosa del mondo, mentre per Roberto, che ha appena compiuto 80 anni, sarà la 44° maratona della sua carriera e la terza nella grande mela.

“Quando mi è stato detto che 3 cittadini ferraresi, tifosi della SPAL, avrebbero voluto correre la maratona di New York indossando le nostre maglie gara, - ha dichiarato il Presidente Joe Tacopina - non potevo crederci. Per i newyorkesi si tratta di evento importantissimo, il giorno in cui si corre la maratona l’intera città si ferma. Vi partecipano atleti, corridori professionisti ed amatoriali provenienti da tutto il mondo e quest’anno i runners saranno 50.000. Sapere che la SPAL sarà presente e rappresentata da tre forze della natura, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente qualche giorno fa, mi riempie di orgoglio e di soddisfazione”.