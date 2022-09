Spal, allenamento e partitella aperti contro X Martiri ASD: tutte le info

Dopo aver trovato la vittoria contro il Venezia per 2-0 la Spal si prepara al meglio per la sfida di sabato sera contro il Como valida per la sesta giornata di campionato di Serie B. Per farlo, oggi, mercoledì 14 settembre, è stato organizzato un allenamento e una partitella aperti al pubblico contro la formazione X Martiri ASD.