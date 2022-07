Spal, altro colpo: preso il difensore Arena

Altro colpo di mercato della sessione estiva per la Spal di Joe Tacopina . In questi minuti il club di Ferrara ha annunciato l'arrivo del difensore Matteo Arena dal Monopoli. Il classe 1999 arriva a titolo definitivo con contratto fino al 2025.

Dopo una stagione da protagonista nel Campionato di Eccellenza pugliese, approda al Foggia con il quale nel 2018/2019 raccoglie 11 presenze nel Campionato Primavera e viene in più occasioni convocato dalla prima squadra in Serie B.

Nell’estate del 2019 si trasferisce al Monopoli in cui ha militato nelle ultime tre stagioni sportive, con 56 presenze e 6 reti. Dopo essersi ritagliato sempre maggior spazio al centro della retroguardia biancoverde, nel campionato di Serie C 2021/2022 colleziona 32 apparizioni sfiorando lo storico traguardo della semifinale playoff per la promozione in Serie B.