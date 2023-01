Spal-Ascoli, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 14 per il match di campionato di Serie B.

Redazione ITASportPress

Spal-Ascoli si gioca oggi, sabato 21 gennaio 2023 alle ore 14 per la 21^ giornata del campionato di Serie B. La formazione di Daniele De Rossi a 23 lunghezze attuali, cerca punti preziosi per risalire la classifica. Gli ospiti, due punti avanti, proveranno a fare lo stesso.

Spal-Ascoli, le ultime Grande attesa in casa ferrarese per il match odierno. La Spal ospita l'Ascoli e punterà a fare punteggio pieno anche galvanizzata dal successo contro la Reggina del precedente turno. De Rossi dovrebbe affidarsi a Valzania e Maistro alle spalle di Moncini mentre mister Bucchi potrebbe dare spazio a Gondo e Dionisi in attacco per provare a colpire e rimediare alla sconfitta della gara dello scorso turno di campionato contro la Ternana.

Probabili formazioni e dove vedere — Il match Spal-Ascoli, valido per la 21^ giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà trasmesso in diretta tv con DAZN e Sky.

Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Con DAZN, invece, sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

Da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live.

SPAL (3-4-2-1): Alfonso; Peda, Varnier, Meccariello; Dickmann, Murgia, Zanellato, Tripaldelli; Maistro, Valzania; Moncini. Allenatore: Daniele De Rossi.

ASCOLI (3-5-2): Leali; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati, Collocolo, Eramo, Giovane, Falasco; Gondo, Dionisi. Allenatore: Cristian Bucchi.