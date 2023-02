Spal-Bari, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 14 odierne per la sfida di Serie B della 23esima giornata.

Redazione ITASportPress

Spal-Bari si sfideranno oggi, sabato 4 febbraio 2023, per la 23^ giornata del campionato di Serie B. Gara molto importante sia per i padroni di casa, reduci dal k.o. con rammarico in casa del Cagliari, sia per gli ospiti che arrivano dalla sconfitta contro il Perugia.

Spal-Bari, le ultime C'è grande attesa in casa Spal per capire le scelte di mister De Rossi ed in particolare se il nuovo arrivato Radja Nainggolan potrà subito essere della gara. Ad ogni modo in attacco dovrebbe toccare a La Mantia ma sarà la presenza del Ninja l'ago della bilancia per capire lo schieramento (3-4-1-2 o 3-4-2-1). Col belga, eventualmente, ci sarà anche Valzania dietro la punta.

Nel Bari spazio forse all'ex Antenucci in avanti con Botta. Occhio anche a Cheddira. Spazio poi a Folorunsho. In difesa davanti a Caprile ci saranno Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta.

Probabili formazioni e dove vederla — L'incontro di Serie B tra Spal e Bari andrà in scena sabato 4 febbraio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il match sarà trasmesso su DAZN e per vederlo in televisione bisognerà connettersi all'app tramite il proprio smart tv connesso a internet. In alternativa ci si può collegare all'app tramite console di gioco (Playstation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX.

La gara verrà trasmessa anche da Sky su Sky Sport (numero 252 della piattaforma satellitare). Si potrà inoltre scaricare su smart tv anche l'app di HelbizLive: prima occorrerà acquistare uno dei pacchetti offerti e successivamente si potrà selezionare la gara in programmazione

Di seguito le probabili formazioni della gara:

SPAL (3-4-2-1): Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle Mura; Dickmann, Prati, Zanellato, Celia; Nainggolan; Valzania, La Mantia. All. De Rossi

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Benedetti, Maiello, Benali; Folorunsho; Botta, Cheddira. All. Mignani