Spal, la ricetta di Oddo piace a Tacopina

I ragazzi di Oddo vincono lo scontro diretto e portano a casa tre punti importantissimi per la salvezza

Redazione ITASportPress

La SPAL non trema e vince lo scontro salvezza a Benevento. Ispirata da un ottimo Nainggolan, tra i migliori in campo, dai giovani e dal supporto di una difesa solidissima, i biancazzurri tornano a Ferrara con 3 punti di importanza capitale per gli sviluppi del campionato in ottica salvezza.

Dopo più di un mese la formazione di Oddo è tornata al successo. L'ultima volta era il 5 marzo quando grazie ai gol di Feftatzidis e Prati la SPAL superò per 2-1 il Cittadella. Anche nell'ultimo match di campionato è stato proprio il giovane centrocampista, prelevato in estate dal Ravenna, ad aprire le marcature e a mettere la partita in discesa.

L'ennesima dimostrazione del fatto che, anche in Italia, i talenti ci sono, ma vanno coltivati e fatti giocare. Oddo sta facendo di necessità virtù e, nel pieno delle difficoltà, ha deciso con coraggio di puntare sui giovani. Oltre a Prati, infatti, l'ex tecnico del Padova ha buttato nella mischia anche Nicolò Contiliano, centrocampista classe 2004 che al Vigorito è sceso in campo da titolare per la terza partita consecutiva. Proprio insieme a Prati ha costituito una cerniera in mezzo al campo di grande freschezza e talento.

Gamba, tecnica, determinazione e voglia di mettersi in mostra. La linea verde ha spinto la SPAL al successo in uno scontro diretto caldissimo. Una strategia che piace tanto al presidente Joe Tacopina che a Itasportpress ha ammesso di aver visto una squadra pimpante a Benevento: "Finalmente, mi viene da dire, una bella vittoria. Merito anche dei giovani messi in campo da Oddo che hanno dato qualcosa in più. Sono fiducioso per la salvezza se si scende in campo con questo spirito". E' stato lapidario il patron estense che sarà a Ferrara nelle prossime settimane visto che è molto impegnato professionalmente in queste ore a New York dovendo difendere l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Ora gli estensi rientrano in pieno nella corsa per i playout che attualmente è occupata dal Perugia e dista soltanto due punti, ma non solo. Anche la salvezza diretta è a portata di mano, lontana solo 4 lunghezze. Il campionato è ancora lungo, mancano 6 partite nelle quali la formazione di Oddo dovrà affrontare il Brescia (attualmente penultimo) e proprio il Perugia. Insomma, con questi ragazzi terribili la SPAL può ancora sognare di mantenere la categoria, a patto di mettere in campo quell'agonismo e quella voglia che si sono visti nello scontro diretto di Benevento.