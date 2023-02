Spal, Brazao: “Momento non positivo ma sappiamo qual è la strada per uscirne”

Le parole del portiere biancazzurro

Presso la sala stampa del Centro Sportivo "G.B. Fabbri" si è svolta la conferenza stampa di presentazione del nuovo portiere della Spal Gabriel Brazão.

"Siamo qui per presentare un portiere che in Brasile è ritenuto da tutti un profilo importante e di valore, - ha dichiarato il direttore dell'area tecnica Fabio Lupo - che si è messo in mostra nell'edizione del 2018 della Coppa del Mondo Under 17, attirando l'attenzione di un club importante come l'Inter. Parliamo di un portiere di livello internazionale, che viene da un infortunio ad inizio stagione, ma che adesso è completamente ristabilito e se ci sarà bisogno saprà sicuramente farsi trovare pronto per darci una grande mano."

"Sono molto felice di essere arrivato a Ferrara, - ha esordito Gabriel Brazão - una città così bella e con un tifo così caldo. Non stiamo attraversando un momento positivo, ma sappiamo qual è la strada per uscirne. Spero di poter aiutare ogni giorno i miei compagni a fare meglio, per trovare la vittoria e riuscire così ad uscire da questa situazione perché la SPAL non merita questa posizione in classifica."

"Mi ritengo un portiere completo, certamente l'infortunio ha rallentato la mia crescita, ma adesso mi sento pronto a dare tutto me stesso per aiutare la squadra. Se devo individuare dei punti di forza a livello personale dico: il gioco con i piedi, le prese alte e l'uno contro uno."

"Dopo aver completato la trafila del settore giovanile tra le fila del Cruzeiro ed essere stato convocato nelle varie rappresentative giovanili del Brasile fino all'Under 23, ho attraversato un brutto periodo dopo l'infortunio ma adesso mi sento bene e ho voglia di recuperare tutto il tempo in cui sono stato costretto a restare fermo. Ho avuto anche la possibilità di partecipare a due raduni della Nazionale maggiore e lì ho potuto conoscere personalmente Allison ed Ederson, che sono entrambi un punto di riferimento per me."

"Ho un bel rapporto con tutti i portieri dell'Inter - ha concluso il nuovo estremo difensore spallino - e, in particolare, con Samir Handanovic e Alex Cordaz e so che entrambi hanno in passato giocato in Serie B. Quando ho ricevuto la proposta della SPAL mi sono confrontato con loro ed entrambi mi hanno parlato bene sia del campionato cadetto che del Club biancazzurro stesso."