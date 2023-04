Spal-Brescia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Battaglia in cadetteria tra Spal e Brescia. Squadre in campo oggi alle 14 per la 33esima giornata di Serie B.

Spal-Brescia scederanno in campo oggi, sabato 15 aprile 2023 alle ore 14 per la 33esima giornata di Serie B. Match importantissimo in chiave permanenza in cadetteria.

Spal-Brescia, le ultime Sfida molto importante, come detto, tra Spale Brescia che hanno rispettivamente 32 e 31 punti in classifica e che conoscono l'importanza della gara odierna.

I padroni di casa di Massimo Oddo dovrebbero affidarsi a Nainggolan in sostegno di La Mantia e Moncini. A centrocampo sarà il tirno di Contiliano, Prati e Maistro mentre la difesa davanti ad Alfonso sarà composta da Dickmann, Meccariello, Arena e Celia.

Nelle Rondinelle Listkowski e Rodriguez a sostegno di Aye per quanto riguarda l'attacco. In mezzo, Bjorkengren, Van De Looi e Bisoli mentre in difesa davanti ad Andrenacci ci saranno Cistana, Adorni e Mangraviti.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Spal e Brescia si giocherà, come anticipato, oggi sabato 15 aprile 2023 allo stadio Mazza per la 33esima giornata di Serie B.

La sfida potrà essere seguita in diretta tv e streaming in diverse modalità ed emittenti. In particolare live con DAZN e Helbiz Live ma anche su Sky e in streaming anche con Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

SPAL (4-3-1-2): Alfonso, Dickmann, Meccariello, Arena, Celia; Contiliano, Prati, Maistro; Nainggolan; Moncini, La Mantia. Allenatore: M. Oddo.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Cistana, Adorni, Mangraviti, Jallow; Bjorkengren, Van De Looi, Bisoli; Listkowski, Rodriguez; Aye. Allenatore: D. Gastaldello