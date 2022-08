Spal-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Torna al Mazza la Spal dopo il buon pareggio sul terreno dell'Ascoli. La squadra di mister Venturato ospiterò stasera alle ore 20:45 il Cagliari. La squadra spallina non ha iniziato bene questa stagione davanti ai propri tifosi, visto che ha perso l’esordio contro la Reggina in maniera piuttosto netta (0-3). Il Cagliari, ha impattato con Pereiro lo svantaggio di Como (2-2), poi ha ribaltato la rete subita dal Cittadella, andando a vincere per 2-1. Sarà la serata di Marco Mancosu che a distanza di pochi giorni tornerà nello stadio in cui è stato protagonista nella passata stagione in maglia biancazzurra.

DOVE VEDERLA IN TV - Spal-Cagliari verrà trasmessa in diretta tv da DAZN, scaricando l'app sulle moderne Smart TV, su console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX, o su un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, da collegare alla propria televisione.