SPAL, Fetfatzidīs si avvicina: il punto sul mercato

SPAL attivissima sul mercato

Redazione ITASportPress

Lavori in corso in casa SPAL. La formazione di Daniele De Rossi sta studiando attivamente il mercato in entrata alla ricerca di nuovi colpi.

Nei giorni scorsi si era parlato di un forte interessamento per due giocatori: Soufiane Bidaoui e Giannis Fetfatzidīs. Due profili molto esperti e tecnici per aiutare la SPAL a risalire la classifica e vivere una seconda parte di stagione più tranquilla. La società estense è al momento molto avanti per Fetfatzidīs: la trattativa procede a piccoli passi, ma le impressioni sono buone. Rinominato in patria come 'Messi greco', con il classe '90 c’è già l’accordo per un contratto di un anno e mezzo. Si lavora ai dettagli per portare a termine la trattativa e le sensazioni sono positive.

La dirigenza della SPAL lavora però anche al mercato in uscita: pronto a salutare Ferrara c'è Thiam, che potrebbe approdare al Pordenone, in Serie C, in uno scambio alla pari tra portieri con Festa. Le parti sono al lavoro per trovare un’intesa che accontenti tutti. La trattativa è in piedi. In uscita c'è anche Finotto, per la quale si cerca una sistemazione.

Nelle ultime ore, inoltre, secondo TMW, il Pisa avrebbe individuato in La Mantia il centravanti giusto per rinforzare il proprio reparto offensivo. L'attaccante è di proprietà dell'Empoli, ma prima ci sono da capire le intenzioni della SPAL, ovvero se si vorrà privare o no di un calciatore importante per gli schemi di Daniele De Rossi.