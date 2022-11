Spal, Celia: “Serve più continuità. Con De Rossi ci esprimiamo al meglio”

"Sicuramente ci è mancata la continuità, i calciatori ci sono. Le prestazioni sono state altalenanti non soltanto di gara in gara, ma anche all’interno delle stesse partite. Ci è capitato di fare molto bene in alcuni frangenti e poi avere cali di attenzione. Questo ci ha tolto punti. Quello che cambia è il rapporto giocatore-allenatore e la fiducia che viene concessa. Ciò che è importante è la confidenza col mister che si sta instaurando che permette di esprimersi al meglio. Quando ti trovi davanti De Rossi sai di essere al cospetto di un’icona del calcio, ma il rapporto che si crea non ti ci fa pensare troppo. A livello di rapporti umani si pone in un modo che non ti fa credere che abbia giocato a certi livelli. Ha già dato la sua impronta di gioco: si può sbagliare ma bisogna sempre provare il dribbling, la giocata. La palla va tenuta e non buttata via. Ha tante idee tecniche e tattiche".