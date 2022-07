SPAL, cinquina Moncini alla Rappresentativa Alto Adige

Prima settimana di ritiro conclusa per la squadra di mister Venturato

Redazione ITASportPress

Arriva un’altra vittoria per la SPAL, impegnata nella quarta amichevole stagionale contro i dilettanti della Rappresentativa Alto Adige-SüdTirol.

Sul prato del Campo Sportivo di Mezzana, davanti ad un buon numero di tifosi spallini presenti, i biancazzurri rompono l’equilibrio al quarto d’ora con D’Orazio: il numero dieci è il più veloce a ribadire in rete la respinta del portiere sul colpo di testa di Finotto.

Al 19′ è lo stesso D’Orazio ad avviare l’azione del gol del raddoppio. Dopo aver saltato due avversari sulla sinistra, serve Finotto il quale non deve far altro che depositare la palla in rete.

Due minuti più tardi, errore in fase di impostazione degli altoatesini di cui approfitta Finotto che serve Esposito in area di rigore per il tre a zero.

Al 27′ è ancora la pressione spallina a mettere in difficoltà gli avversari in fase di uscita e questa volta è Tunjov a recuperare il possesso e servire al centro dell’area di rigore Moncini che realizza la prima delle sue cinque reti.

Stessi protagonisti, stesso epilogo: triangolo nelle stretto tra Tunjov e Moncini, con quest’ultimo che a tu per tu con il portiere non sbaglia e insacca il gol del parziale cinque a zero.

Nella seconda frazione gol lampo di Tunjov con una conclusione dal limite dell’area di rigore, cui fa seguito il tap in di Moncini due minuti più tardi.

Al 50′ D’Orazio realizza la sua doppietta personale con un preciso tiro da fuori area che tocca il palo ed entra in porta.

Tra il 53′ ed il 54′ arrivano due reti del nuovo attaccante biancazzurro Moncini: il primo con un preciso tocco che ha ribadito in rete una respinta del portiere avversario, mentre il secondo con un potente colpo di testa in avvitamento.

Un minuto dopo anche Finotto mette a segno il suo secondo gol personale con un preciso tiro in diagonale dal limite dell’area di rigore, che vale il parziale 12-0.

Al 66′ è il neo entrato Rauti a gonfiare la rete, grazie ad un preciso destro rasoterra mentre due minuti più tardi ci pensa Spaltro ad andare a segno dopo aver saltato il portiere altoatesino al limite dell’area piccola.

Al 74′, infine, ci pensa Esposito a chiudere i conti con una bellissima conclusione dal limite dell’area che tocca il palo vicino all’incrocio prima di depositarsi in rete.

“La partita di oggi – ha affermato l’allenatore in seconda Andrea Bruniera – ha consentito anche a chi non ha giocato ieri di mettere importanti minuti nelle gambe, che era il nostro obiettivo principale in questo test. Oggi si sono concluse le prime due settimane di preparazione e, anche se ci aspetta ancora molto lavoro in vista dei primi impegni ufficiali di inizio agosto, sono contento di come ha risposto la squadra in questo avvio di stagione“.

“Domani ci godremo una giornata di riposo per recuperare preziose energie fisiche e mentali – ha concluso il vice allenatore biancazzurro – mentre da martedì prenderà il via la seconda ed ultima parte di ritiro precampionato, in cui avremo la possibilità di affrontare due club professionistici e questo sicuramente potrà darci una fotografia più precisa dello stato attuale della nostra condizione“.

Di seguito il tabellino del match.

SPAL-Rappresentativa Alto Adige SüdTirol 15-0

Reti: 16′ e 50′ D’Orazio, 19′, 55′ e 59′ Finotto, 21′ e 75′ Esposito, 27′, 37′ 48′, 53′ e 54′ Moncini, 46′ Tunjov, 66′ Rauti, 68′ Spaltro.

SPAL: Abati (46′ Pomini), Almici, Celia (60′ Celia), Esposito (76′ Zuculini), Varnier (46′ Dalle Mura), Peda (81′ Arena), Tunjov, Zanellato, Moncini (71′ Boccia), D’Orazio, Finotto (60′ Rauti). A disposizione: Saiani, Abou, Puletto, Rabbi. All. Bruniera

Rappresentativa Alto Adige SüdTirol: Mottes, Giunta, Viola, Clemente, Sottovia, Formolo, Dalla Valle, Risatti, Barbetti, Moser L., Larcher. A disposizione: Jeddi, Moser T., Timpone. All. Andreis