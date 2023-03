Spal-Cittadella, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle ore 15 per il match di campionato di B.

Redazione ITASportPress

Spal-Cittadella si gioca oggi, domenica 5 marzo 2023 alle ore 15 per il match di campionato di Serie B. Una gara molto importante per i padroni di casa di Massimo Oddo che devo per forza di cosa trovare una vittoria per scacciare la crisi e rialzarsi in classifica.

Spal-Cittadella, le ultime La Spal ha ottenuto fino a questo momento 5 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte e ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 38. Dopo l'esonero di De Rossi e l'arrivo di Oddo si sperava in un cambio di passo che ancora non è arrivato. Toccherà a Moncini con Maistro e La Mantia cercare di trovare reti pesanti oggi per i tre punti.

Dal canto suo, il Cittadella ha ottenuto ad oggi 8 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte e ha segnato 24 gol. Antonucci sarà in avanti con Asencio e Ambrosino più avanzati.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Spal e Cittadella andrà in scena, come detto, oggi domenica 5 marzo 2023 alle ore 15. A trasmettere la gara in tv e streaming saranno DAZN, Sky e Helbiz. La Serie B 2022-23 sarà trasmessa in contemporanea, infatti, da queste tre emittenti.

DAZN e Helbiz trasmetteranno tutte le partite in streaming mentre Sky sarà l'unico provider a trasmettere le partite sulle piattaforme digitale satellitare e terrestre oltre che mobile/internet.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

SPAL (3-4-1-2): Alfonso, Peda, Meccariello, Dalle Mura; Dickmann, Prati, Murgia, Celia; Maistro; La Mantia, Moncini. Allenatore: Oddo.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, PAvan, Frare, Giraudo; Vita, Branca, Mastrantonio; Antonucci; Asencio, Ambrosino. Allenatore: Gorini.