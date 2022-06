Spal, colpo in attacco: preso il giovane Rabbi

Rinforzo in attacco per i ferraresi.

La Spal ha chiuso un altro colpo per la rosa della prossima stagione. Si tratta del giovane attaccante Simone Rabbi che arriva da svincolato dopo l'esperienza a Bologna. Il club di Ferrara ha annunciato ufficialmente l'affare con una nota apparsa sui profili social e sul sito del club.

Il 25 novembre 2020 fa il suo debutto tra i professionisti negli ottavi di finale di Coppa Italia tra Bologna e Spezia. Dieci giorni più tardi esordisce anche in Serie A, subentrando nel finale della sfida tra gli emiliani e l’Inter, e nel massimo campionato Rabbi colleziona ulteriori tre presenze con la maglia del Bologna.

Nella stagione sportiva 2021/2022 viene ceduto in prestito al Piacenza e tra le fila della società biancorossa disputa un campionato di Serie C da protagonista, con 37 apparizioni totali e 5 marcature.

Nell’agosto 2018, inoltre, è convocato per la prima volta in Nazionale Italiana Under 18, dove raccoglie 3 presenze e 1 rete.