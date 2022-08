Spal, colpo in entrata: ecco Proia

Nuovo rinforzo in casa Spal in vista della stagione 2022-23 che vedrà la formazione ferrarese impegnata in Serie B. In queste ore la società ha annunciato l'arrivo di Federico Proia , centrocampista classe 1996.

"S.P.A.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni dal L.R. Vicenza le prestazioni sportive del centrocampista Federico Proia. Classe 1996, nato a Roma, Proia è cresciuto nel Settore Giovanile del Siena, passando poi nel 2014 alla Primavera del Torino, formazione con cui si è laureato Campione d’Italia. Nel luglio 2015, passa alla Pistoiese in Serie C dove trascorre due stagioni nelle quali indossa per 29 volte la maglia dei toscani segnando anche la sua prima rete tra i pro. Successivamente, si trasferisce al Bassano, squadra con la quale colleziona 27 presenze e realizza 6 reti. Nell’estate 2018, viene acquisito a titolo definitivo dal Cittadella: tre stagioni in Serie B nelle quali totalizza 101 presenze mettendo a segno 19 reti e sfiorando per ben due volte il salto in massima serie. All’inizio della scorsa stagione, passa al L.R. Vicenza col quale disputa la prima parte di annata (20 presenze e 4 reti) prima di passare a gennaio in prestito al Brescia (17 presenze e un goal). Indosserà la maglia numero 8. Benvenuto Federico!".