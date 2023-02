Spal-Como, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 14 per la 25^ giornata di Serie B.

Redazione ITASportPress

Spal-Como si gioca oggi, sabato 18 febbraio 2023 alle ore 14 per la giornata numero 25 del campionato di Serie B. Match delicato per entrambe le squadre che puntano a togliersi dalle posizioni basse di classifica.

Spal-Como, le ultime Il match odierno tra Spal e Como metterà davanti due squadre che lottano per non retrocedere. Gli estensi sono reduci da tre sconfitte consecutive che sono costate la panchina a Daniele De Rossi, sostituito in settimana da Massimo Oddo. La formazione ferrarese ha solamente 24 punti, frutto di cinque volte, nove pareggi e dieci sconfitte, ventotto gol fatti e trentadue subiti.

Gli ospiti, dopo aver perso contro la capolista Frosinone, hanno pareggiato per 1-1 sul campo del Sudtirol. Per loro 27 punti in classifica con sei partite vinte, nove pareggiate e nove perse.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Spal e Como andrà in scena, come anticipato, oggi sabato 18 febbraio alle ore 14 e sarà valida per la 25^ giornata di Serie B.

Gli appassionati e tifosi del campionato cadetto e delle due squadre potranno seguire la partita in tv e streaming. Per farlo dovranno disporre di un abbonamento a DAZN o Sky o, in alternativa, a Helbiz Live. Saranno queste tre emittenti a dare la gara di campionato. La sfida potrà essere vista sempre con DAZN, Sky Go e Helbiz Live anche in streaming.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

SPAL (3-5-2): Alfonso; Vernier, Meccariello, Peda; Dickmann, Zanellato, Prati, Nainggolan, Celia; La Mantia, Moncini. Allenatore: Massimo Oddo.

COMO: (3-4-1-2) Gomis; Odenthal, Canestrelli, Scaglia; Vignali, Baselli, Bellemo, Ioannou; Da Cunha; Gabrielloni, Cutrone. Allenatore: Moreno Longo.