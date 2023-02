Spal, Oddo: “La squadra è in salute. De Rossi? Un amico”

Giornata di presentazioni in casa SPAL. Dopo l'esonero di Daniele De Rossi , a cui è stata fatale la sconfitta contro il Venezia sabato scorso, la formazione estense ha presentato in conferenza stampa il nuovo allenatore Massimo Oddo . L'ex terzino destro è reduce dall'avventura sulla panchina del Padova, dove non è riuscito nell'obiettivo di riportare in Serie B la formazione veneta.

"Questa squadra può giocare in tanti modi diversi e con tanti moduli. Il gruppo sta bene ed è in salute. Prima di me c'era un amico che ho sempre stimato. Ci siamo anche sentiti. Non commento le scelte che ha fatto De Rossi, anche perché ognuno fa quelle che ritiene più opportuno. E' un gruppo di bravi ragazzi. Ferrara è una piazza importante, la squadra può fare bene e tirarsi fuori da questa situazione, ma un grande aiuto lo può dare anche il pubblico. Promessa? E' quella di mettere il massimo impegno. Ci credo. Sono pronto a tuffarmi in questa nuova avventura".