Spal, contro il Parma con Tacopina che sbarca per caricare la squadra

La Spal si aggrappa al patron Joe Tacopina per sperare di salvarsi a 180' dalla fine del torneo di B con gli estensi penultimi. La squadra di mister Massimo Oddo riceverà la spinta motivazionale del presidente prima del match casalingo contro il Parma in programma sabato prossimo 13 maggio alle ore 14. E' l'ultima spiaggia per la Spal che deve vincere per sperare di salvarsi poi all'ultima giornata quando farà visita al Pisa. Salvezza che potrà arrivare anche con gli spareggi playout perchè il Cittadella quindicesimo ha 41 punti mentre la Spal 35. Tacopina impegnato negli Stati Uniti in questi giorni ha preferito prendere il primo volo per l'Italia perchè crede che la sua squadra possa riuscire a evitare la retrocessione diretta.