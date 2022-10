Spal-Cosenza, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 14 per la giornata del campionato di Serie B.

Redazione ITASportPress

Spal-Cosenza si gioca oggi, sabato 22 ottobre 2022 alle ore 14 per la 10^ giornata di Serie B. Sfida importante per entrambe le squadre con De Rossi, mister dei padroni di casa, che cerca il primo successo da allenatore dopo il pari del precedente turno e il k.o. in Coppa Italia in settimana.

Spal-Cosenza, le ultime — Dopo ìl pareggio contro il Cittadella, la Spal di De Rossi proverà a trovare il bottino pieno contro il Cosenza. 10 punti per i ferraresi, uno in più per il Cosenza che è reduce dalla sconfitta interna contro il Genoa nlla scorsa giornata. "Metteremo in campo tutto quello che abbiamo per vincere questa partita consapevoli che il Cosenza è un'ottima squadra ed è difficile da affrontare, ma è un impegno alla nostra portata così come lo sono tutte le altre sfide". Sono state queste le parole del tecnico della squadra di casa alla vigilia. Lo spettacolo è dunque assicurato.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Spal e Cosenza è in programma oggi, sabato 22 ottobre 2022 alle ore 14 per la decima giornata del campionato di Serie B. Per chi volesse vederla in diretta tv e streaming ci sono diverse opzioni.

Il match odierno in programma allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara potrà essere visto su DAZN, Sky e Helbiz Live in tv e in streaming. La gara verrà trasmessa da DAZN sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

SPAL (3-5-2): Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle Mura; Dickmann, Proia, Esposito, Maistro, Celia; La Mantia, Moncini.

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Venturi, Panico; Voca, Brescianini; Brignola, D’Urso, Merola; Butic