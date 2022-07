Spal, dall’Atalanta arriva il colpo Varnier

Nuovo colpo in entrata della Spal che in queste ore ha annunciato l'acquisto a titolo temporaneo del difensore Marco Varnier dall'Atalanta.

Nella stagione 2016/2017 esordisce in Serie B nella partita Cittadella-Virtus Entella, mettendo insieme in totale 14 presenze nella seconda parte di campionato. L’anno seguente è un punto fermo della difesa granata che raggiunge la semifinale playoff per la promozione in Serie A, con 35 apparizioni e 2 reti.

Nell’estate del 2018 viene acquistato dall’Atalanta e nella stagione seguente viene ceduto in prestito al Pisa con cui disputa due campionati di Serie B, per un totale di 21 presenze.

Numerose sono le sue esperienze con le selezioni Nazionali Azzurre: è stato convocato in Under 19, in Under 20 ed in Under 21, disputando 12 partite totali con la casacca Azzurra.