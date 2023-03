Spal, Dalle Mura: “Contro la Ternana sfida fondamentale”

“Quella di sabato contro la Ternana sarà una partita fondamentale - ha dichiarato il calciatore spallino - così come lo saranno anche le prossime, in questi giorni stiamo cercando di compattarci sempre di più per affrontare al meglio la prossima sfida e quelle che verranno. Abbiamo incontrato anche i tifosi ci hanno dato una bella carica, ci sono sempre vicini, non mollano mai e questo deve darci ancora più carica. Ci sentiamo in dovere di fare di più, stiamo pensando solo a questo e daremo il massimo per riuscire in questo intento."