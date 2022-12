Spal, De Rossi: “A Perugia visto poco rispetto alle nostre possibilità”

Le parole del tecnico De Rossi dopo lo 0-0 di Perugia

Redazione ITASportPress

Un pareggio che muove la classifica ma non di molto. Dopo lo 0-0 contro il Perugia, il tecnico della Spal Daniele De Rossi ha raggiunto la zona mista dello Stadio "Curi" per rispondere alle domande dei giornalisti.

"Il pareggio è un punto che ci consente di muovere la classifica, - ha esordito l'allenatore biancazzurro - ma quello che ho visto è poco rispetto alle nostre possibilità. Voglio sottolineare sempre il cuore dei ragazzi, per quello che fanno sia in allenamento che in campo, tenuto conto che non è facile giocare bene contro il Perugia, per via delle caratteristiche del suo gioco. Secondo me non abbiamo avuto un brutto approccio match, ho visto delle cose buone nei primi venti minuti, ma dobbiamo essere capaci di creare di più negli ultimi venti metri."

"Nel finale di partita, invece, abbiamo commesso qualche errore, ma non credo sia un fatto dovuto alla paura, si tratta più probabilmente di scarsa lucidità dovuta anche alla stanchezza degli impegni ravvicinati. Il Perugia poi è una squadra che ti mette in difficoltà non solo dal punto di vista tattico, ma anche nervoso perché con i lanci lunghi può ribaltare l'azione in ogni momento. Noi comunque dobbiamo pretendere di più da noi stessi, io per primo, perché tutto quello che vedete in campo è il riflesso dell'impostazione del mio lavoro. Tutti dobbiamo cercare di fare meglio di così."

"Tunjov ha avuto un impatto esaltante contro il Modena - ha proseguito il tecnico spallino - ed ho voluto riproporlo, è giovane e per crescere ha bisogno di giocare. Varnier era tanto che si allenava con regolarità e impegno, sono molto felice di averlo rivisto in campo e secondo me ha disputato una buona prestazione: sono certo che tornerà ad essere il giocatore importantissimo che è. Sulle condizioni di Moncini non ho ancora notizie certe, credo si sia stirato, ma Gabriele è convinto non sia un infortunio grave. Temo, in ogni caso, che lo rivedremo soltanto a gennaio."

"Non sono preoccupato perché in rosa abbiamo altri quattro giocatori offensivi dalle caratteristiche importanti. Per me Finotto oggi ha disputato una buona partita ed è un giocatore di valore, La Mantia lo conosciamo tutti e sono convinto che sia sufficiente riesca a fare un gol, anche con un pizzico di fortuna, perché per un attaccante come lui una rete può cambiare tutta la stagione. Poi con Rabbi e Rauti abbiamo la possibilità di variare tatticamente, con più movimento attorno ad un’unica punta. Le possibilità le abbiamo, ma vediamo anche come staranno i ragazzi nelle prossime ore."

"Il Perugia è una squadra che a volte decide di giocare in maniera sporca appositamente per far giocare male l’avversario e non farlo ripartire. Se fossimo andati in vantaggio magari si sarebbero dovuti aprire maggiormente e allora sarebbe stata tutta un’altra partita. Oggi la sfida era sicuramente importante per entrambi, ma penso che ogni match sia importante e dobbiamo essere bravi a non farci condizionare, perché il campionato è ancora lungo. I punti sicuramente pesano, ma andando avanti peseranno sempre di più e noi dobbiamo avere la personalità di giocare anche questo tipo di partite."

"Nel secondo tempo abbiamo si avuto qualche occasione buona, - ha concluso mister De Rossi - ma dobbiamo creare di più o meglio dobbiamo essere capaci di stare di più al limite dell’area della squadra avversaria. La nostra pressione sugli avversari deve essere differente da parte di tutta la squadra, perché la squadra deve giocare per essere dominante."