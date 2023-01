Spal, De Rossi: “Ascoli avversario complicato e bisogna essere bravi in campo”

“Come sempre lavoriamo con entusiasmo e serietà, è chiaro che dopo una vittoria in trasferta contro la squadra seconda in classifica c’è qualche sorriso in più - ha esordito l'allenatore biancazzurro - ma non perdiamo di vista il nostro obiettivo che è sempre la partita successiva. D’altra parte come sottolineo sempre questo è un gruppo incredibile che non bisogna mai richiamare all’attenzione per la disponibilità che mi dà ogni giorno."