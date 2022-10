Spal, De Rossi: “Atteggiamento giusto contro un Sudtirol solido”

LA PARTITA - "Siamo partiti bene sia dal punto di vista del palleggio sia della produttività, visto che abbiamo segnato subito. Ci siamo abbassati un po’ troppo nel primo tempo e all’inizio del secondo. Dopo il loro pareggio siamo usciti bene e abbiamo rimesso l’inerzia della partita dalla parte giusta. È difficilissimo giocare contro il Sudtirol perché i loro giocatori hanno fisicità, gamba e ottime alternative. I ragazzi hanno fatto una partita di cuore e sacrificio. Bisogna essere più ordinati e concreti, ma il loro atteggiamento è da premiare. Forse è mancato solo il gol, perché se avessimo raddoppiato forse sarebbe stata una partita come quella contro il Cosenza. Tuttavia il Sudtirol è una squadra solida che non sta facendo punti per caso. Abbiamo palleggiato tanto e bene, ma dobbiamo fare queste cose meglio per andare a fare gol. I nostri avversari devono essere sempre preoccupati quando abbiamo la palla, ma se palleggiamo troppo lentamente questa paura non ce la possono avere".

ATTEGGIAMENTO POSITIVO - "Chiaramente io sono in panchina e analizzando il momento devo fare dei cambi. In ogni caso ho visto grandi rincorse da parte di entrambi e un atteggiamento sempre propositivo, quindi non posso fare altro che ringraziarli. Abbiamo diversi giocatori fuori e non dovrebbe mancare tantissimo per il loro ritorno. li fare quelle due o tre fatte bene. Lui ne ha fatte bene molte di più ed è stato incredibile. Mi dispiace aver pareggiato perché questa squadra per atteggiamento e cuore meriterebbe sempre di vincere. Se manca un’altra punta di peso? A gennaio non la chiederò, al massimo ne prenderemo una più bassa. Scherzo chiaramente. Non abbiamo bisogno di tutti giocatori alti e forti di testa. Lo stesso Sudtirol ne ha uno e gli altri sono brevilinei.