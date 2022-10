Spal, De Rossi: “Contro il Cittadella voglio vedere squadra con idee e qualità”

Domani il debutto in campionato di Daniele De Rossi, nuovo allenatore della Spal, che ha presentato in sala stampa il match contro il Cittadella. Partenza però dedicata al suo lavoro da qualche giorno con la squadra estense: "Quello che cerco di trasmettere e che vorrei riuscire a vedere, sicuramente non con tre giorni di lavoro, è una squadra che deve essere artefice del proprio destino e che non subisca gli avversari. Quando non hai la partita lavori sempre bene, con tranquillità, voglia di fare. Adesso si inizia con il calcio giocato e lo stress aumenterà. Dovrò prendere delle decisioni che non ho mai fatto in vita mia. Dovrò lasciare fuori qualcuno e mi dovrò abituare. In ogni caso saranno tutte scelte per il bene della Spal. Abbiamo lavorato sul piano mentale, così come su quello tecnico-tattico. I numeri li abbiamo visti ma non danno tutte le risposte. Abbiamo provato delle contromisure e vedremo se domani saranno quelle giuste. Al di là dello schieramento, la cosa importante è il difendere assieme, anche mentalmente. Senza paura che ci cada la corona, anche in modo un po' sporco. Il problema della squadra in questi mesi è stata l'alternanza sia nei risultati che nelle prestazioni. Seppur secondo un modo di vedere il calcio diverso da quello che piace a me hanno fatto ottime partite come con Bari e Venezia. Cambiando allenatore arriva sempre qualcosa di nuovo: penso che le cose possano migliorare"..