Spal, De Rossi: “Contro il Modena con voglia di regalare emozioni alla città”

Alla vigilia della partita contro il Modena, il mister della Spal Daniele De Rossi ha presentato in conferenza stampa il derby contro i gialloblù, valido per la 15° giornata del Campionato di Serie B. “L’obiettivo deve essere sempre quello di vincere la prossima partita, - ha affermato l’allenatore biancazzurro - perché è inutile parlare di obiettivi realistici quando mancano così tante partite alla fine, nel contesto di un campionato così imprevedibile come quello che stiamo vivendo. È meglio parlare di partita in parità, concentrandosi sul prossimo impegno che ci aspetta. La partita di Brescia mi ha dato indicazioni sia positive che negative. Alcune situazioni non sono andate bene, ad esempio abbiamo perso tante seconde palle e i gol subiti erano certamente evitabili: due elementi che hanno condizionato la nostra prestazione e anche la valutazione della nostra partita, ma penso che il secondo tempo, invece, abbia dato delle indicazioni positive in termini di gioco e atteggiamento. Non credo nel possesso palla tanto per raggiungere una determinata percentuale. Il nostro obiettivo deve essere quello di sviluppare il possesso per essere in grado di finalizzare al meglio l’azione e di poter mettere i calciatori in condizione di concludere a rete. Durante la settimana abbiamo lavorato di più su questo aspetto, cercando di allargare il ventaglio delle soluzioni a nostra disposizione per arrivare a creare delle occasioni da rete. L’attesa aumenta ancora di più l’importanza di questa partita – ha concluso mister De Rossi - e della gioia che vogliamo dare ai nostri tifosi. La prepariamo al meglio come le altre partite, ma sappiamo quanto vale per la città. Oltre a parlare sempre di obiettivi e classifica vorrei parlare anche un po' di emozioni che questa città sa dare e domani vogliamo essere noi a regalare loro un’emozione.”