Spal, De Rossi: “Dobbiamo lavorare sulla lucidità. Ternana ha grande tasso tecnico”

LO STATO DI SALUTE - "Ho trovato una squadra in salute, non mi piace giudicare il lavoro fatto in precedenza per prendere alibi oggi. Sicuramente ci vuole un po' di tempo per raggiungere la forma ottimale rispetto a quello che io e il mio staff oggi stiamo chiedendo alla squadra. I ragazzi corrono tanto, se analizzo le prestazioni abbiamo fatto anche degli ottimi secondo tempi e ciò sta ad indicare che la squadra atleticamente non è in difficoltà. Certo abbiamo cambiato i carichi di lavoro e le tipologie di allenamento e questo potrebbe aver appesantito qualcuno e alleggerito altri; dobbiamo essere noi a trovare il giusto equilibrio e cucirgli addosso il giusto vestito".

TERNANA E OBIETTIVI - "Stiamo incontrando squadre in forma e la Ternana, tra le squadre affrontate recentemente, è quella che ha il tasso tecnico più alto, ma ce lo abbiamo anche noi, quindi dobbiamo scendere in campo senza paura ma con grande rispetto per una squadra che sta facendo gran campionato. Andremo a Terni con l'obiettivo di fare la nostra partita. In settimana abbiamo analizzato gli errori e anche le cose belle fatte contro il Südtirol, dobbiamo essere più bravi nell’ultimo spicchio di campo. Questo è un discorso che però non riguarda solo gli attaccanti, tutta la squadra deve riuscire a trovare spazi e mettere chi sta davanti nella condizione di far meglio. Dobbiamo raggiungere fiducia e piena consapevolezza nei nostri mezzi, solo così potremo giocare in casa e in trasferta nella stessa maniera. Dobbiamo continuare a focalizzarci su quello che sappiamo fare con continuità. Questa squadra corre e lotta sempre ma ogni tanto si smarrisce, dobbiamo lavorare sulla lucidità per metterci nelle condizioni di fare quello che vogliamo fin dal primo minuto".