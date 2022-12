Spal, De Rossi: “Forse migliore prova da quando sono qui. Abbiamo la testa pesante”

"Abbiamo fatto una partita molto buona, come col Modena. Forse la migliore da quando sono arrivato. Ci portiamo a casa un punto, meglio dello zero di qualche settimana fa. C'è da essere fiduciosi, se le prestazioni sono queste qualche vittoria la faremo. La testa non è mai tanto sgombra quando sei in basso in classifica, ma con questa testa pesante devo pensare che sappiano reagire. Magari, con qualche episodio, potresti reagire in maniera diversa su qualche situazione. Per il resto, sì: ci pareggiano. Solitamente ci abbassavamo dopo aver segnato, qui invece siamo stati leggeri sul fallo laterale. Pareggio corretto per quello che è stato lo sviluppo della partita. Due squadre che hanno provato a superarsi fino alla fine su un campo che ha ben retto nonostante la pioggia. Quindi credo che il pareggio sia giusto".