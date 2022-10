Spal, De Rossi: “Gara spigolosa contro il Cittadella. Mio debutto? Indimenticabile…”

Reti inviolate al “Tombolato” al termine dei novanta minuti. Il debutto della Spal del tecnico Daniele De Rossi si chiude con un pareggio ma è stato il Cittadella a rendersi maggiormente pericoloso. L'ex capitano della Roma analizza così la prestazione della squadra estense ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente la gara non ha offerto momenti di grande spettacolo ma di questo ero certo e immaginavo una partita spigolosa. Noi dobbiamo lavorare sui principi che abbiamo provato a toccare in questi primi giorni. Tante squadre perdono qui a Cittadella; si può fare tanto meglio dal punto di vista tecnico e fisico, ma questo lo andremo a sistemare. Io a mio agio? Mi dimenticavo della linea tratteggiata, ma migliorerò anche su questo. L'arbitro ha diretto un'ottima partita, la prima espulsione c'era e doveva aiutarci e invece siamo andati troppo di fretta nel cercare la giocata. Avevo chiesto di andare larghi per poi ritornare dentro e loro ne avevano tanti in mezzo. E' andata così, i ragazzi hanno fatto una partita di grande cuore e li ringrazio". De Rossi poi ha detto cosa ha provato prima di sedersi in panchina: "Non so se allenerò sei mesi e poi smetterò o se lo farò per 30 anni vincendo tutto. Di sicuro questo giorno non me li dimenticherò mai e sono felice di averlo fatto con loro". Questo il pensiero di De Rossi dopo i primi 90' biancazzurri. Prossima gara della Spal al "Mazza" contro il Cosenza.