Spal, De Rossi: “Il cuore non basta dobbiamo fare di più tutti”

“Non siamo peggiorati - ha dichiarato l'allenatore biancazzurro - rispetto alla partita contro il Benevento. Oggi penso che i titolari hanno fatto una buona partita e sono io che devo aiutarli a trovare le scelte migliori negli ultimi 20 metri. Nel primo tempo siamo arrivati poche volte nei pressi della loro area di rigore, mentre nella ripresa ci siamo affacciati più volte in quella zona, ma non siamo stati pericolosi e penso che dobbiamo esserlo di più.”

"Continuo a ringraziare i miei ragazzi per quello che fanno - ha dichiarato il tecnico spallino - e perché mi danno prova ogni giorno della loro serietà e professionalità ma non basta, dobbiamo fare di più tutti. Vedo che la squadra mette sempre il cuore dando tutto, per questo credo che sia io a dover fare di più per loro.”