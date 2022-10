Spal, De Rossi: “Il Südtirol si rispecchia in Bisoli. E’ stata una buona settimana”

"Il Südtirol dall’arrivo di mister Bisoli ha raccolto cinque vittorie e due pareggi, un ruolino di marcia che la dice lunga sul loro stato di forma. È una squadra che ha uno stile di gioco e un atteggiamento che rispecchiano il carattere del loro mister, persona che stimo e conosco da tanto tempo e che è stata capace di trasmettere la grinta con la quale si è sempre contraddistinto da giocatore e da allenatore. Quando si vince 5-0 ovviamente l’atmosfera è positiva, ma ci tengo a sottolineare che qui lo è stata fin dal primo giorno. Ho sempre riscontrato completa e totale dedizione al lavoro da parte di tutti i miei ragazzi con un livello altissimo di partecipazione sia fisica che mentale. È stata una settimana bella, con allenamenti impegnativi e performanti, ma anche momenti più leggeri per calibrare al meglio il carico di lavoro ed il livello di stress fisico e mentale. Dal momento del mio arrivo - ha aggiunto il tecnico biancazzurro - chiedo ai ragazzi di tenere di più la palla e quindi avere maggior possesso, cercando di costruire sempre l’azione con palla bassa. Sono poi io che devo trovare il mix giusto tra le mie idee e le caratteristiche di ciascun giocatore. Sono loro, con le loro qualità, che mi hanno permesso di vincere la partita contro il Cosenza e io devo sempre rispettarli, per fare in modo di poterci togliere tante soddisfazioni come quella di sabato anche in futuro".