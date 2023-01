Spal, De Rossi: “La Mantia non si muove, Fetfatzidis sta bene”

Le parole del tecnico estense

Redazione ITASportPress

Presso la sala stampa dello Stadio “Paolo Mazza”, mister Daniele De Rossi ha presentato il match Cagliari – SPAL nella conferenza stampa prepartita della ventiduesima giornata del Campionato di Serie BKT 2022-2023.

“Domani affronteremo una squadra forte e costruita per vincere questo campionato – ha esordito l’allenatore spallino - e questo ci porta a vivere la sensazione di una sfida cosiddetta di Serie A2, piuttosto che di Serie B. Cagliari è una piazza importante, con un allenatore immenso e simili palcoscenici devono saperci trasmettere uno stimolo in più nell’affrontare questa sfida.”

“Valuto sempre la scelta tra i nostri attaccanti in base alla condizione dei ragazzi, ma anche allo schieramento ed alle caratteristiche degli avversari, senza dimenticare quello che penso possa essere lo sviluppo della partita che andremo a giocare, a seconda che sia una situazione in cui terremo la palla più vicino o più lontano dall’area di rigore avversaria. Ma la domanda settimanale su La Mantia per me è un discorso chiuso. Andrea è un giocatore importante per noi e che ci sta dando una grande mano, perché stimola sempre tutti ad allenarsi al meglio, dando un contributo che è difficile magari percepire per chi la vive da fuori, ma che è imprescindibile.”

“Fetfatzidis è in buone condizioni – ha proseguito il tecnico biancazzurro - e ha svolto insieme a noi gli ultimi tre allenamenti completi. L’abbiamo visto ancora poco, ma per quello che lo abbiamo potuto valutare insieme al mio staff, è un giocatore che sta bene. È ovvio che deve recuperare condizione ed assorbire meglio i nostri carichi di lavoro, ma è assolutamente sano.”

“Credo che il Cagliari abbia sempre giocato bene, anche con Fabio Liverani, che è una persona che stimo molto e lui lo sa. Poi penso anche che se c’è un allenatore al mondo che può risollevare una squadra in difficoltà ed in crisi di risultati ed identità, quello è Claudio Ranieri. È un allenatore pragmatico ed intelligente dal punto di vista tattico, con una grande conoscenza del calcio e dei calciatori, oltre che essere anche un signore dal punto di vista umano.”

“Matteo Prati è un ragazzo che si adatta e i suoi compagni si adattano a lui. Non ci sono grandi accorgimenti tattici da fare se in campo hai accanto un giocatore così, perché sa fare entrambe le fasi come ha dimostrato contro l’Ascoli, dove ha vinto tanti duelli individuali anche in zone del campo meno consone alle sue caratteristiche. Sono contento di come stanno andando le cose e lo sono in generale di tutti i miei centrocampisti e ci metto dentro anche Luca Valzania, che ora sta giocando in una posizione più avanzata, ma in futuro potrà darci una grande mano anche in mediana.”

“Non è detto che debba lasciare fuori uno dei miei difensori 2002 – ha aggiunto mister De Rossi - per lasciare spazio ai più esperti, perché a volte potremmo mantenere Dalle Mura e Peda con al centro della retroguardia uno tra Varnier e Meccariello. Ma abbiamo anche tante altre soluzioni: Fiordaliso ogni volta che è stato chiamato in causa con questo assetto ha dimostrato di essere un titolare in più, così come Arena che a Reggio Calabria è subentrato ed è stato una garanzia e anche Celia ha giocato bene nella posizione di terzo. Abbiamo grande fiducia nei nostri difensori ed abbiamo la possibilità di fare tante combinazioni, in base alla tipologia di partita che andremo ad affrontare.”