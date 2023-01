SPAL, interesse concreto per il ‘Messi greco’: il punto sul mercato

In entrata, inoltre, piace molto anche Giannis Fetfatzidis. Soprannominato ad inizio carriera 'il Messi greco', il classe '90 potrebbe ritornare a giocare in Italia. Feftatzidis ha infatti già vestito la maglia del Genoa e potrebbe presto salutare il Qatar e l'Al-Sailiya per approdare alla SPAL . Nel mirino, dunque, due rinforzi di qualità ed esperienza per provare a risalire la classifica.

Da valutare anche la situazione che riguarda Andrea La Mantia. Il centravanti classe '91, non ha ancora convinto a pieno la dirigenza estense. Da lui ci si sarebbero aspettati più gol: finora sono solo 4 in 18 presenze totali. L'ex Empoli è sicuramente uno dei punti di forza della SPAL, ma da lui ci si attende un rendimento in crescita in vista della seconda parte di stagione. Per la porta ci sarebbe anche un tentativo per Festa che libererebbe Thiam verso Pordenone.