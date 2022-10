Spal, De Rossi: “Metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Tacopina persona seria”

”Metteremo in campo tutto quello che abbiamo per vincere questa partita - ha esordito l'allenatore biancazzurro - consapevoli che il Cosenza è un'ottima squadra ed è difficile da affrontare, ma è un impegno alla nostra portata così come lo sono tutte le altre sfide. D'ora in avanti avremo più tempo per preparare i prossimi impegni e questo mi fa ben sperare per il futuro. Siamo contenti e non vedo l'ora di giocare la mia prima in casa. La prima cosa che dico ai ragazzi - ha dichiarato il tecnico spallino - è che se riescono ad arrivare in porta con due passaggi non mi offendo di certo, ma ritengo che i nostri attaccanti siano così forti all'interno dell'area che penso sia meglio riuscire a portarli più vicino possibile alla porta, dandogli delle palle giocabili senza cercarli da lontano con palle lunghe. La mia non è una costruzione dal basso ossessionata, ma sono convinto che abbiamo giocatori capaci di uscire dalla pressione avversaria e, così facendo, creare una superiorità numerica sull'avversario da sfruttare a nostro vantaggio. Joe è una persona seria - ha concluso De Rossi - e i risultati che ha ottenuto nella sua carriera sportiva, e non solo, lo testimoniano chiaramente. Abbiamo parlato di un progetto da sviluppare e di un percorso da seguire ben preciso nel prossimo futuro”.