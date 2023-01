Spal, De Rossi: “Non andremo a Reggio Calabria per difenderci”

Vigilia di campionato per la Spal che domani farà visita alla Reggina seconda in classifica. Le parole alla vigilia del tecnico spallino Daniele De Rossi: “Dobbiamo essere equilibrati non guardando per adesso la classifica. Abbiamo anche lavorato bene e ci siamo soffermati sulla preparazione del match di campionato. La Reggina è una squadra forte, sta facendo un campionato di vetta ed abbiamo grande rispetto delle sue caratteristiche e dei suoi giocatori, ma dobbiamo andare lì per fare la nostra partita, non solo per difenderci. I convocati dipendono anche dalle novità di mercato e vediamo nelle prossime ore. Tatticamente non ho ancora deciso come scendere in campo ma in questo periodo incidono altri fattori. Cessione Esposito? E' una partenza dolorosa visto che è un talento ma era un suo desiderio fare una nuova esperienza e in Serie A” De Rossi ha avuto un pensiero per Vialli: "E' andata via una persona fantastica, cortese, garbata e con lui ho avuto una confidenza stretta. Non ho usato i social per dire chi era Vialli perchè non ho bisogno di questi mezzi per manifestare il mio affetto".