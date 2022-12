Spal, De Rossi: “Non meritavamo di perdere. In questo momento mi sento impotente”

"Anche nel primo tempo abbiamo fatto una partita convincente, quello che dovevamo fare. Abbiamo preso il primo gol, pareggiandola, il secondo invece è difficile da spiegare. Non meritavamo la sconfitta, ma ci sono ancora tante partite. Abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere, veniamo da tot sconfitte, non ero turbato ma mi sento impotente perché non riesco ad aiutare come vorrei questi ragazzi meravigliosi. Nel primo tempo facevamo fatica a trovare lo spazio, ma sapevamo che la partita sarebbe stata questa con il Modena che a Parma ha vinto così. Queste partite a volte le domini e poi la decidono gli episodi. Ogni tanto perdiamo un po' di serenità quando le cose sembrano andarci bene, ma a volte bastano 30 secondi o un minuto per cambiare una gara. Il Modena ha fatto dei buoni contropiedi, ma siamo riusciti a schiacciarli seppur meno di quanto volevamo. Ma la differenza sta nel fatto che non abbiamo trovato la zampata mentre loro nell'unica occasione del secondo tempo l'hanno azzeccata".