Spal, De Rossi: “Palermo gioca bene ma noi vogliamo vincere”

"La condizione psicologica del gruppo è quella di una squadra che non sta raccogliendo risultati positivi anche se, al netto di alcune prestazioni poco brillanti, penso che abbia raccolto meno punti di quelli che avrebbe meritato. In campo i ragazzi si allenano sempre con entusiasmo, intensità e la giusta energia, ma ovviamente sono delusi per il momento che stiamo vivendo ed io sono il primo a volere che sia cosi, perché alla mia squadra deve dispiacere tanto non vincere le partite."

"Il Palermo è secondo me una delle squadre che propone un gioco migliore, - ha affermato mister De Rossi - ha degli sviluppi chiari della propria manovra ed ha degli ottimi giocatori in organico. Ricercano meno il contropiede rispetto ad altre formazioni che abbiamo affrontato, provano ad avere un fraseggio più ampio ed hanno qualità nel reparto offensivo. Corini è un ottimo allenatore, una persona che stimo e con la quale ogni tanto ci sentiamo per scambiarci un in bocca al lupo. Dopo esserci incrociati tante volte in mezzo al campo, sarà un piacere incontrarlo di nuovo."