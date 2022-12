Spal, De Rossi: “Perugia ultimo? E’ sfida importante come tutte le altre”

Trasferta contro l'ultima in classifica per la Spal reduce da tre sconfitte consecutive. Per la squadra estense è un'occasione di riscatto e lo sa bene il tecnico Daniele De Rossi che ha presentato in conferenza la sfida. Queste le dichiarazioni più importanti: "Non penso che sia una partita più importante di quelle che abbiamo già giocato o di quelle che verranno dopo. Credo che tutte le sfide siano importanti, soprattutto quando si attraversa un periodo in cui i risultati non sono positivi".