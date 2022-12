Spal, De Rossi: “Pisa squadra forte ma vogliamo la vittoria”

Il tecnico estense ha presentato il match contro il Pisa

Il mister della Spal Daniele De Rossi ha presentato il match contro il Pisa nella conferenza stampa prepartita della diciannovesima giornata del Campionato di Serie B.

"Esposito è sereno, - ha affermato l'allenatore biancazzurro - ci sono dei discorsi che portano avanti i dirigenti e del quale sono informato, ma io sono totalmente e solamente concentrato sulla partita di lunedì contro il Pisa. Giochiamo contro una squadra forte, che viene da una serie di risultati importanti e che lo scorso anno ha fatto una stagione incredibile con un allenatore che stimo. Proveremo in tutti i modi a vincere questa partita che è molto importante per noi e per la nostra classifica."

"Il morale è sempre stato buono anche quando le vittorie non arrivavano. Ovviamente il successo di Parma ci ha trasmesso forze nuove sia dal punto di vista dell'orgoglio, che del morale ed il mio lavoro in questa settimana è stato anche quello di tenere basse le creste per evitare esaltazioni, anche se questa vittoria ci ha dato un'iniezione di fiducia importante in vista delle prossime partite e della seconda metà di stagione."

"Tutte le squadre hanno dei punti deboli. Io studio in modo maniacale gli avversari, ma loro studiano in modo altrettanto approfondito noi. A volte non è questione di non avere punti deboli, quanto piuttosto l'inerzia data da una serie di risultati positivi che ti aiutano a mascherare e nascondere quelle che possono essere le tue debolezze. Studiando l'avversario, però, ti rendi conto anche delle sue qualità ed il Pisa è una squadra che dalla trequarti in su ha giocatori veramente forti, oltre ad una difesa decisamente solida. Prenderli con i piedi di piombo è il minimo che possiamo fare, dobbiamo stare attenti, ma penso che anche loro debbano stare attenti a noi perché abbiamo delle individualità importanti, che sono chiare agli occhi di tutti."

"È difficile fare bilanci a così poca distanza da una partita importante come quella di lunedì - ha concluso mister De Rossi -, perché per me chiudere il girone di andata con 20, 21 o 23 punti non è assolutamente la stessa cosa. Posso fare però un bilancio a livello umano e la parte migliore è proprio il capitale umano che ho trovato qui a Ferrara: dentro il Centro Sportivo, tra i dipendenti della sede, tra la dirigenza ed in tutta la città. Certo, mi piacerebbe vincere qualche partita in più e rendervi più felici e vi assicuro che ce la sto mettendo tutta insieme al mio staff. La fortuna grande che ho avuto è stata quella di trovare una squadra, un club e delle strutture fantastiche, motivo per cui mi ritengo un allenatore veramente fortunato."