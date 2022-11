Spal, De Rossi: “Ragazzi incavolati per i gol sciupati, questa è giusta mentalità”

Altro pareggio dopo quello conseguito al Mazza sabato scorso contro il Sudtirol per la Spal che fa 0-0 sul terreno della Ternana. Il tecnico Daniele De Rossi, ancora imbattuto da quando ha preso il posto di Venturato, analizza la gara del Liberati: "Ho visto due squadre forti che si equivalgono, ma sono felice della nostra partita. Mi piace aver visto i ragazzi incavolati per le occasioni non concretizzare perché significa che hanno la mentalità giusta anche se avrei preferito vederli esultare - ha detto De Rossi a Sky Sport. "Io vedo miglioramenti nella gestione della settimana, con i ragazzi che assorbono le nozioni, anche in campo. Non è facile giudicare in prima persona, ma sono orgoglioso di questi ragazzi perché hanno sempre dato tutto reagendo ai momenti di difficoltà. La costruzione dal basso non deve essere un dogma, facciamola ma senza abusarne. Dobbiamo riconoscere i momenti della partita".