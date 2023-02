Spal, De Rossi: “Squadra senza sangue, colpa mia”

Le parole del tecnico biancazzurro dopo il ko di Venezia

Redazione ITASportPress

Altro pesante ko della Spal caduta a Venezia con il punteggio di 2-1. Questo il commento a fine gare del tecnico estense Daniele De Rossi: “Il primo tempo è incommentabile sia per quanto riguarda la prestazione - ha dichiarato l'allenatore biancazzurro - che per la voglia e l’atteggiamento di tutta la squadra e penso che quando si giochi al di sotto del minimo indispensabile in questo modo la colpa sia dell’allenatore. Oggi non mi accontento della reazione vista nel secondo tempo. Questa squadra per me ha sempre raccolto meno di quanto meritasse, ma oggi è mancato il sangue e allora vuol dire che sto sbagliando qualcosa. Sono dispiaciuto.”

“C’è ancora tempo davanti a noi, ma quello che ho visto nel primo tempo è un peccato e se ne può uscire solo lavorando più forte e più intensamente, cercando di toccare qualche corda che forse non abbiamo toccato. Un conto è perdere per aver fatto degli errori sui gol, un altro è perdere perché entri con una forza ed un’inerzia non sufficiente per una partita del genere. Devo lavorare su questo e sull’atteggiamento, che fino ad ora non era mai mancato da parte dei ragazzi, e devo rimettermi in carreggiata io per primo, perché significa che ho sbagliato qualcosa.”

“Adesso analizziamo il Como e valutiamo la condizione fisica dei nostri giocatori, - ha concluso mister De Rossi - compresi gli assenti di oggi come Varnier. È possibile che cambi qualcosa negli interpreti e nel modulo, ma oggi è presto per parlarne. Ripeto, quando fai una partita insufficiente dal punto di vista dello spirito, come accaduto oggi, è quello il primo aspetto da guardare. Mi prendo ovviamente la responsabilità anche delle scelte tattiche, ma la sconfitta odierna nasce da una mancanza in termini di atteggiamento.”