Spal, De Rossi: “Tre punti fondamentali per classifica e per i ragazzi”

Le parole del tecnico spallino

Redazione ITASportPress

Dopo il match contro la Reggina, il tecnico della Spal Daniele De Rossi ha commentato così la vittoria dei biancazzurri nella zona mista dello Stadio "Granillo".

"Sono tre punti fondamentali - ha esordito l'allenatore della SPAL - perché ci permettono di lavorare con una maggiore gioia e serenità, anche se l'entusiasmo nel gruppo non è mai mancato. È importante per la classifica, per i ragazzi che lavorano al 100% ogni giorno e per tutta la città di Ferrara che, come ho detto durante la conferenza stampa prepartita, al termine dell'ultimo match ci ha salutato con un fortissimo applauso, nonostante il risultato non positivo. Sappiamo tutti quanto fosse scomoda questa trasferta, eppure quasi cento tifosi ci hanno seguito qui a Reggio Calabria ed aver regalato loro questa vittoria è per tutti noi un enorme piacere."

"Decisiva la vittoria di Parma per la testa dei ragazzi? Io penso che le prestazioni positive ci fossero già state prima di quel successo, - ha proseguito il tecnico biancazzurro - due su tutte quelle contro Palermo e Modena. Sicuramente essere riusciti a battere il Parma ci ha permesso di finire l'anno in maniera meno amara e quei tre punti ci hanno risollevato il morale per quello che non avevamo raccolto, pur meritandolo, nelle partite precedenti. La sconfitta con il Pisa l'abbiamo metabolizzata e oggi abbiamo raccolto un'altra vittoria con un'ottima partita per settanta minuti, al cospetto di un avversario molto forte, che nella parte finale di gara ci ha chiuso nella nostra area di rigore e avrebbe probabilmente meritato di pareggiare per quanto creato. Noi però quando vinciamo le partite abbiamo un portiere grande e giocatori che si buttano sulla linea di porta se lui non ci arriva: ecco, questa è l'immagine perfetta degli uomini che alleno tutti i giorni e non posso fare a meno di emozionarmi nel vederli così."

"Magari invecchiando diventerò più esigente e mi arrabbierò, - ha concluso mister De Rossi - perché nelle nostre partite commettiamo anche tanti errori e sotto porta siamo meno cattivi di quello che gli chiedo. Dico sempre ai ragazzi che nell'area degli avversari dobbiamo essere tanto feroci quanto lo siamo nella nostra nel difendere il risultato, perché siamo ancora troppo leggeri in fase offensiva e sicuramente dobbiamo crescere equilibrando questo aspetto. Però oggi non posso fare a meno di gioire perché il cuore di questa squadra è gigante. Oggi c'erano giocatori che non giocavano da molto tempo, altri che non erano mai stati convocati e ragazzi del Settore Giovanile in panchina, che a 17 e 18 anni hanno sostenuto la squadra fino al novantesimo, come se di anni ne avessero trenta. Tutti i subentrati nel secondo tempo sono calciatori che danno l'anima per questa squadra, il gruppo è fantastico e io sono qui per farlo rendere al meglio, quindi sono io che devo spingerli a dare sempre qualcosa in più."