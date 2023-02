Spal, De Rossi verso l’esonero: scelto il sostituto

Rischia di essere già finita la prima avventura di Daniele De Rossi come allenatore di una prima squadra. L'esperienza dell'ex centrocampistam come mister della Spal sembra ai titoli di coda. Rumors vorrebbero l'ex Roma verso l'esonero a causa degli ultimi risultati deludenti, il più recente, il k.o. per 2-1 a Venezia.

Sembra ormai stata presa la decisione per l'esonero di De Rossi. Per l'incarico di nuovo tecnico, il club di Ferrara ha già scelto un altro campione del mondo con l'Italia nel 2006: Massimo Oddo. Toccherà a lui cercare di evitare la retrocessione in Serie C della squadra ferrarese attualmente terz'ultima in classifica a quota 24 punti e reduce da tre sconfitte consecutive.