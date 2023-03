Spal, Dickmann: “Momento difficile ma si esce con l’aiuto di tutti”

Le parole del calciatore biancazzurro

Redazione ITASportPress

Al termine dell'allenamento quotidiano, il capitano della Spal Lorenzo Dickmann ha raggiunto la sala stampa del Centro Sportivo "G.B. Fabbri" per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

“Dobbiamo stare tutti vicini, - ha dichiarato il capitano biancazzurro - è un momento difficile ma dobbiamo uscirne insieme con l’aiuto di tutti. È difficile dire cosa non funziona se ti trovi in questa situazione, ma l’unico metodo che conosco per tirarci fuori è quello del lavoro, della costanza e della determinazione. Dobbiamo metterci la faccia tutti ed essere convinti di andare a prenderci quello che vogliamo.”

“Mercoledì sera abbiamo cambiato sistema di gioco, a mio avviso abbiamo disputato anche una buona partita creando quattro occasioni da gol. Sapevamo che il Frosinone è una squadra forte, una formazione solida che non prende goal e alla prima occasione ti punisce e noi dobbiamo essere più bravi a non subirne perché in questa categoria è difficile recuperare un goal.”

“Stiamo seguendo il mister, - ha proseguito Lorenzo Dickmann - lo ascoltiamo e cerchiamo di fare quello che ci chiede. Ci aggrappiamo alla dedizione con cui ci alleniamo e seguiamo le sue indicazioni ma ci dobbiamo tirare fuori, oggi conta solo quello.”

“A differenza dello scorso anno non possiamo permetterci di arrivare alla terzultima giornata per salvarci, perché il livello del campionato si è alzato e le squadre sono più competitive. In campo però ci andiamo noi e la responsabilità è la nostra: le partite le abbiamo perse noi e se ci sono state altre problematiche quelle non ci devono riguardare perché dobbiamo guardare solo a noi.”

“Giocare la domenica a tre giorni di distanza dalla gara con il Frosinone non può essere una scusa, - ha concluso il difensore spallino - dobbiamo recuperare e metterci la testa perché è quella che fa tutto. Siamo sempre al centro sportivo e parliamo quotidianamente tra di noi e con la dirigenza, ma arrivi a un punto in cui conta solo vincere e fare il risultato. Oggi conta solo quello, so che possiamo uscire da questa situazione, perché abbiamo tutte le capacità per poterlo fare.”