Spal, ds Lupo: “Improbabile arrivo Fiamozzi, siamo su Proia. In uscita…”

La Spal ha quasi concluso la campagna acquisti visto che mister Roberto Venturato ha un organico quasi completo per ogni reparto. Il ds Fabio Lupo ai microfoni di Itasportpress.it ha ammesso che arriverà solo un centrocampista poi nulla più in acquisizione. L'idea Riccardo Fiamozzi per la difesa resta, come ha detto ieri Tacopina, ma è molto improbabile al momento che l'ex Empoli approdi a Ferrara anche perchè sarebbe un'alternativa a Lorenzo Dickmann titolare designato dalla Spal. "Sì confermo che non è una pista che seguiamo da vicino - ha affermato il direttore Fabio Lupo ai nostri microfoni -. Era una operazione legata a Dickmann e al momento dico di no. Poi vedremo come evolverà il mercato. Per Federico Proia ci stiamo lavorando ma non è facile visto che il giocatore del Vicenza piace ad altri club. Non è una operazione che faremo certamente domani mattina ma siamo sul pezzo. In entrate arriverà solo un centrocampista, un interno di struttura e di gamba". Federico Proia, che a Cittadella con Venturato ha vissuto le sue annate migliori ed è gradito al tecnico. Il centrocampista piace anche a Inzaghi che lo vorrebbe alla Reggina, dove è stato ufficializzato Majer dal Lecce. Lupo poi a Itasportpress parla delle cessioni. "In uscita abbiamo diversi giocatori da sistemare, su tutti i due stranieri Mark Pabai, Ayoub Abou. Sul terzino Almici c'è il Trento che ha chiesto informazioni al suo agente" ha concluso il direttore biancazzurro.