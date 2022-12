Spal, ds Lupo: “Problema c’è ma non si deve stravolgere nulla a gennaio”

L'analisi del direttore sportivo dopo il ko contro il Modena

Al termine del match contro il Modena, il direttore dell'area tecnica della Spal Fabio Lupo ha raggiunto i giornalisti presenti presso la sala stampa dello Stadio "Mazza".

“Parlare di mercato oggi non è opportuno. Io continuo a ritenere che non si debba stravolgere nulla, - ha esordito il dirigente biancazzurro - ma ritoccare assecondando le richieste dell’allenatore in base a quello che si sta vedendo in questo momento. Dobbiamo essere però attenti e lucidi nell’analisi generale, senza farci condizionare troppo dalla situazione perché l’organico è buono, è evidente che qualche problema c’è, ma non è tutto da buttare."

"In questo momento stiamo cercando un’identità tattica che ci permetta di avere degli equilibri in fase offensiva e difensiva e oggi ho trovato una squadra che ha dato dei segnali importanti. Se dopo il 3-1 si sono ributtati subito in avanti, vuol dire che questa squadra qualcosa dentro ce l’ha. Dobbiamo avere la serenità di ripartire pur facendo della severa autocritica e al termine del girone di andata capire cosa si può fare per migliorare ulteriormente l’organico."

"Le mie valutazioni non sono mai individuali ma complessive. Questo organico sta sicuramente dando meno di quello che poteva fare ed il primo colpevole sono io, ma continuo a credere in questa squadra. Oggi ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, senza buttare tutto quello che abbiamo visto. Ero più preoccupato dopo Brescia, perché oggi nel primi venti minuti potevamo aver fatto tre goal e, come ho detto, anche dopo il terzo goal abbiamo reagito. Significa che ci sono stati dei segnali positivi e dobbiamo essere sereni nel ripartire proprio da quelli."

"La scelta di De Rossi - ha concluso il direttore tecnico Lupo - deriva da valutazioni che riguardano tanti aspetti, da quello tecnico-tattico a quello umano, e la sua posizione non è assolutamente in discussione. Credo che in questo momento tutti quanti dobbiamo capire che in Serie B è necessario essere “brutti, sporchi e cattivi” ed oggi ho visto un segnale in questa direzione. Se noi capiamo questo, dato che qualità ce ne sono, potremo tornare presto a fare risultato."