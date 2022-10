Spal, è Daniele De Rossi il nuovo allenatore. Decisivo Tacopina

La Spal ha il nuovo allenatore dopo l'esonero di ieri di Roberto Venturato. Il presidente Joe Tacopina è riuscito a convincere il suo amico Daniele De Rossi ad accettare l'incarico con abilità degna della sua illustre professione di avvocato in America. L'ex romanista dunque si accomoderà sulla panchina del club estense a partire dalla prossima partita contro il Cittadella. Si completa un lavoro "diplomatico" importante che il patron della Spal e il suo staff hanno portato a termine poche ore fa con la firma del contratto biennale dell'ex centrocampista della Roma. Tacopina e De Rossi si conoscono da tempo visto che il presidente della Spal è stato anche vice presidente del club giallorosso. Un colpo importante dunque in casa Spal anche in prospettiva visto che De Rossi pur essendo un tecnico giovane aspira alla Serie A così come Tacopina. De Rossi è il quarto campione del mondo 2006 ad allenare in B, dopo Fabio Grosso (Frosinone), Pippo Inzaghi (Reggina) e Fabio Cannavaro (Benevento).